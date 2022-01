Sandy ENAULT

Mes compétences :

Analyser les besoins clients

Cadrer le projet

Gérer le projet

Piloter le projet

Remonter les alertes auprès des parties prenantes

Définir les indicateurs de suivi d'avancement du projet

Analyser les besoins

Effectuer plusieurs scénarios et proposer un budget prévisionnel / planning prévisionnel / lotissement

Organiser et animer des réunions de pilotage avec les parties prenantes (ex : réunion de lancement, comité de pilotage, comité de direction, comité de projet, clôture, etc)

Identifier, analyser et remonter les anomalies

Gérer les situations de crise