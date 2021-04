Sandy TRUWANT

Comptable confirmé de 25 ans expérience

actuellement en poste dans un groupe et je m'occupe de la Gestion de la trésorerie

- Etablir la codification et la comptabilisation quotidienne des flux dentrées et de sorties de trésorerie, des devises et des 3 caisses,

- Gérer les placements et les prêts bancaires,

- Réaliser quotidiennement les rapprochements bancaires,

- Analyser les comptes comptables,

- Etablir les provisions,

- Suivre les frais bancaires & autres opérations financières,

- Participer aux travaux de comptabilité générale (cut-off chaque semestre, bilan annuel),

- Gérer les dossiers de credit bail et LLD

- Gérer et suivre mensuellement les cautions et les liquidités