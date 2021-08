Santa RAKOTO-HARIVELO

Ecrire, c'est mon fort et ma passion. J'en ai fait mon métier et à présent, je passe une grande partie de mon temps à rédiger pour le web. En tant que gérante de l'agence de rédaction et de transcription audio Esan Digit, j'assure la bonne marche de l'entreprise en général. J'ai une équipe de 20 personnes bien motivées sous ma responsabilité. Leurs compétences variées me permettent d'avancer. J'ai appris aussi à établir une relation de confiance entre les clients et moi en les accueillant et en les traitant comme il se doit.