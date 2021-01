Issu d'un double cursus à Paris I Panthéon Sorbonne en Droit Fiscal complété ensuite en gestion et fiscalité des entreprises à SKEMA Business School.



Riche d'une expérience de deux ans au sein d'un cabinet de conseil et plus récemment en matière de fiscalité internationale au sein de deux groupes.



Actuellement élève-avocat à l'HEDAC à la recherche d'un stage en fiscalité pour Juillet 2021