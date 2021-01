Sara ESTIVILL

Actuellement Chef de Projet chez Extreme depuis décembre 2017, création Design Packaging Cosmétique et Luxe.



---



Après l'obtention d'un BTS Communication au lycée Ozenne de Toulouse et passionnée par le secteur de la communication et du marketing, j'ai décidé d'intégrer l'ISCOM Toulouse - (Institut Supérieur de Communication - Cursus Grande École) - en 3ème année "Marketing et Publicité".



Désirant améliorer mon niveau d'anglais et découvrir un autre environnement, j'ai effectué un stage de 5 mois à Londres au sein du département marketing d'une agence de création nommée Happy Finish comme Assistante Marketing.



J'ai continué par un Master 1 "Marketing et Publicité" spécialité "Gestion de Projet"​ à l'ISCOM Paris, durant lequel j'ai réalisé un stage de 6 mois dans une agence conseil en marketing nommée 19-03 comme assistante Chef de Projet Marketing.



Pour la réalisation de mon M1, j'ai également rédigé un Mémoire sur l'utilisation de la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle pour l'optimisation de la communication des marques auprès des consommateurs.



Diplômée d'un Master 2 Marque et Management de l'Innovation à l'ISCOM Paris réalisé en contrat de professionnalisation chez Team Créatif, agence de Design Branding & Packaging, au poste de Chef de Projet, je profite d’une excellente année d’expérience durant laquelle j’ai développé mes compétences dans le secteur du Design de Marques pour lequel je me suis vraiment enthousiasmée. Au rythme de 4 jours sur 5 en agence, j’ai eu la chance de travailler en totale autonomie sur différents projets français et internationaux, notamment pour le groupe Danone.



Mes compétences :

Gestion de projets

Publicité

Marketing

Microsoft Office

Partenariats

Packaging

Communication

Gestion commerciale et budgétaire

Adobe InDesign

Chaîne graphique

Pack Cosmétique Luxe

Pack Food

Design