Sara HAMOUDI

Je suis un cursus informatique pour évoluer dans les métiers du numérique et plus particulièrement le Web. J’ai acquis des connaissances et compétences dans ce domaine à travers la réalisation de plusieurs projets.



Ainsi, à partir d’un cahier des charges bien précis j’analyse, je propose et je développe la meilleure solution du début à la fin avec des technologies appropriées.



Je peux vous proposer une démonstration de quelques minutes, et étudier avec vous les solutions adéquates à vos projets ou à vos problématiques.



Mes compétences :

Back Office

AJAX

Android Studio

AngularJS

Back End

C Programming Language

C++

CSS3

Eclipse IDE

HTML

HTML5

JAVASCOOL

JScript

Java

JavaScript

Laravel

Linux

Microsoft Passport

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

MySQL

Node.js

OS

Personal Home Page

Postgray

Symfony

Web Application Development

jQuery