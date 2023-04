Sara JOURDAIN

Spécialisée en propriété intellectuelle - 12 ans d'expérience en tant que business affairs, je suis actuellement responsable juridique adjointe chez M6 Interactions, filiale du Groupe M6 dont les activités principales sont la coproduction et la promotion sur nos antennes TV et radio d'enregistrements phonographiques et d'évènements (spectacles vivants, expositions, expériences immersives..), l'édition de livre en lien ou non avec les émissions Tv et radio, l'édition musicale (génériques, librairie musicale, etc.).



Mes compétences :

Rédaction de contrats et autres documents juridiques

Négociation contrats

Conseil juridique

Droit de la propriété intellectuelle

Droit à l'image