Sara SALAH

Accroissement de la population, envolée des coûts de l’énergie, mondialisation des échanges de marchandises, changements climatiques… le changement est partout. Notre environnement évolue rapidement, ce qui ouvre de nouvelles opportunités. Aujourd’hui plus que jamais, la conception est le facteur clé de la compétitivité.



Leader mondial de l’édition de logiciels de conception, d'ingénierie et de divertissement 2D et 3D, Autodesk aide ses clients à répondre à tous ces défis en mettant à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour saisir les opportunités d’un nouvel environnement économique mondial.