Sarah BOURI

Psychologue de formation, j'ai obtenu un Master Professionnel de Psychologie Clinique et de Psychopathologie à L'Université Paris Descartes.

Je me suis spécialisée dans l'évaluation et la prise en charge de personnes présentant un handicap, et ai réalisé mon Mémoire sur la question du Trouble du Spectre Autistique.

Actuellement, j'interviens au sein d'une structure médico sociale de l'Association E.T.A.I accueillant un public en situation de handicap.



Mes compétences :

Entretien clinique

Formation

Handicap

Connaissance des questions liées à l'orientation

Accompagnement

Connaissance des pathologies

Evaluation

Bilan psychologique

Approche integrative