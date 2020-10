Je suis à la recherche d’un stage de 3 mois dans le domaine du Contrôle de gestion et de l’Audit (d'avril à juin 2019).



Je suis également à la recherche d'une alternance en Contrôle de Gestion pour l'année universitaire 2019/2020 dans la région Rhône Alpes ou Occitanie. (3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école).



Mes compétences :

SAP

Sage

Acd cador

Microsoft Office

Comptabilité

Infolog

Certificat informatique et internet C2I

Value Added Tax

Audit

Microsoft Excel

Contrôle de gestion