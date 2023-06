Sarah GUYON

J'aide les entreprises à être visibles sur le web grâce à des contenus agréables à lire et optimisés. Vous n'y connaissez rien au monde du web ? Encore mieux, vous pouvez vous reposer sur moi !





Vous voulez que votre site internet, votre page Facebook, votre blog, représente VRAIMENT votre entreprise, et qui VOUS êtes ?



Vous voulez que les moteurs de recherche vous donnent de la visibilité ? Vous voulez faire baisser votre taux de rebond ? Augmenter votre trafic ?



Quel que soit votre domaine d'activité*, je peux faire ça pour vous !

Je rédige et/ou optimise tous vos contenus écrits. Pour ça, je me glisse dans vos baskets (ou tout autre type de chaussure, ne soyons pas sectaire ) pour que votre présence sur internet reflète qui vous êtes et ce que vous faites. Vous méritez d'être reconnu et aujourd'hui, cela passe par le web !



Vous pensez que tout le monde sait écrire. Ouiiiiiiiiiii... Mais non.



Écrire pour les internautes, c'est écrire pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui sont ultra sollicités (WhatsApp, Twitter, Instagram, et toutes les autres notifs qu'on reçoit en permanence). Écrire pour le web, c'est aussi écrire pour satisfaire les algorithmes. Réussir à faire l'un sans négliger l'autre, c'est un VRAI métier, croyez-moi.



Vous voulez des exemples de ce que je peux faire pour vous ?

Rédiger (ou reprendre) le contenu de vos pages fixes ;

Écrire des articles de blog (articles de fond, d'actu, articles viraux) ;

Créer des newsletters... ou des e-books ;

Insérer des sous-titres pour votre page YouTube ;

Préparer des fiches produits avec du contenu de qualité ;

Concevoir un planning éditorial...



Mais aussi...

vous conseiller en stratégie digitale ;

vous proposer des audits (contenu rédactionnel, SEO) de votre site : comme ça, vous savez ce qui roule, et ce qui cloche !





Si vous voulez un site qui fait des étincelles, et qui attire le public, contactez-moi, on en discute.



TRÈS important : je vous envoie un portfolio sur simple demande (avec grand plaisir) !



*J'ai notamment rédigé sur... la relation client, le sport, la nutrition, le textile, le mobilier, le marketing, etc.



Mes compétences :

Rédaction

Travail en équipe

Mise en page

Photographie

Autonomie professionnelle

Dynamisme

Veille internet

Orthographe

Web

Relecture / corrections

Vente