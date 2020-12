Sarah HATIMI

Devenir juriste en environnement est mon projet de carrière : travailler à protéger l'environnement grâce au levier du droit. Et c'est ce que je m'efforce de faire de ma vie!



Forte de diverses expériences dans le droit, la protection de l'environnement et les démarches qualités, j'ai pu capitaliser des compétences en termes de développement de projets ou encore de démarches qualités et appréhender les contraintes quotidiennes imposées par le développement durable.

Par ailleurs, la diversité des structures dans lesquelles j'ai pu travailler: associations, collectivités et entreprises m'ont permis de développer une vision complète du monde de l'environnement.



J'ai suivi un cursus de droit public général pour ensuite me spécialiser en droit de l'environnement et étudier l'ensemble des problématiques juridiques liées à l'environnement et au développement durable autant par la multitude des domaines abordés (protection des milieux, urbanisme, démarches intégrées...) que par les différents points de vue développés (droit public, privé et européen). J'ai complété ce parcours avec une formation complémentaire "Environnement, Sécurité et Qualité dans l'Entreprise"



Ce parcours universitaire associé à mes expériences professionnelles me permettent de dire que je suis une juriste polyvalente!



Autonome, rigoureuse et dynamique, je sais m'adapter à l'ensemble des missions qui peuvent m'être confiées tout en respectant les objectifs et politiques de la structure qui m'accueille et en m'intégrant aux équipes en places.





Mes compétences :

MASE

Urbanisme

Qualité

Droit public

Audit

Dépollution

Rse

Certification

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Diagnostic

Gestion de projet

OHSAS 18001

Gestion des déchets

Normes ISO

Environnement

Développement durable

Lean management

Amélioration continue