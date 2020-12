Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil !



Diplômée d'un Master Marketing et Management des Industries du Luxe, et titulaire dune Licence en Sciences de lInformation et de la Communication, je recherche un emploi en tant que Chef de Produit.



Je suis une personne motivée et déterminée. Je suis sociable, proactive, je madapte très rapidement.



Lors de mes études jai pu bénéficier de nombreuses expériences qui mont apporté des compétences variées en marketing, merchandising, communication et événementiel.

J'y ai appris à gérer plusieurs projets simultanément, être organisée, rigoureuse, à développer mon sens du relationnel, mon esprit d'analyse et surtout à être réactive dans toutes épreuves.



Mes différents jobs étudiant en tant que vendeuse et hôtesse mont également permis de développer mon sens de la vente et de la relation client.



N'hésitez pas à me contacter par mail : sarah.kerleroux@gmail.com