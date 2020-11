Sarah LAMBRICHTS

Mon expérience professionnelle sest développée dans des milieux multiculturels et multilingues.

Cela me permet d'être flexible, autonome et polyvalente de part mes connaissances en marketing opérationnel, en événementiel et en gestion de projet.



Compétences métier

Gestion de projet

Relations prestataires

Marketing opérationnel

Communication

Evénementiel

Benchmarking

Veille

Community management

Création graphique



Compétences linguistiques

Néerlandais : bilingue

Anglais : bilingue

Espagnol : niveau scolaire



Compétences informatiques

Suite Office (Word, PowerPoint, Excel)

SharePoint

Mac Office (Pages, Keynote, Numbers) Suite Adobe ( Adobe PDF pro, Indesign, Illustrator, Photoshop)

MailChimp

Wordpress

Hootsuite