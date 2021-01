Sarah PINKELE

Montage, gestion et suivi de projets complexes dont dossiers européens et transfrontaliers

Compétences administratives et financières

Organisation d’événements (conférences, forums, congrès, séminaires…)

Informatique : Word, Excel, Powerpoint, outils Internet, connaissance de logiciels de graphisme (Illustrator, Photoshop)

Communication et développement : rédaction de divers articles de presse, gestion des contacts presse, rédaction de communiqués de presse, revue de presse (écrite et visuelle), dossiers de presse

Pilotage et animation de réunion



Mes compétences :

