Sarah VANDERSTOKEN

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Je suis actuellement étudiante en Mise à Niveau en Art et Infographie à l'ESDM de Cepreco. J'ai choisi ces études par passion avant tout.

J'ai toujours aimé dessiner, et après avoir pris des cours d'arts en Terminale, j'ai décidé de faire mes études dans l'infographie. J'aime particulièrement l'illustration et l'identité visuelle, mais chaque aspect du métier d'infographiste me plait.

De 2015 jusque 2018, je prévois de faire un cursus de 2 ans en alternance en tant que graphiste-concepteur en communication multicanal. Je suis donc à la recherche d'une entreprise prête à prendre une étudiante passionnée et adorant apprendre chez elle !



Voici mon book en ligne, avec mon CV téléchargeable : saarahjv.wix.com/sarahvanderstoken



Mes compétences :

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Photographie

CSS

Adobe Photoshop