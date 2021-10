Saran FADIGA (SARAH)

Une femme avec des potentialités dans bons nombres de domaines.

Aime les échanges,créer des conciliabules,faire évoluer les méthodes dans une entreprise en alliant le modernisme au savoir faire.Etre au coeur des motivations des employés et de l'entreprise par excellence.



AIME:

-Le sérieux

-La qualité dans la fonction

N'AIME PAS:

-Le manque d'ambitions

-Le flou dans l'objectivisme

ma jeunesse n'est pas mon seul leitmotiv je végètes entre toujours apporter un plus et

me soustraire des préambules qui peuvent faire de moi une intruse dans mon entreprise.

2007-2009: Directrice Générale de l'hotel "Grand miroir"

2009-2010: Directrice commerciale du Jardin du 02 Octobre(Parc de loisirs)

2010-2011: Coordinatrice Générale du Jardin du 02 Octobre( Parc de loisirs)

2010-2011; -Assistante du conseiller politique de la premiere Dame (en bénevolât)

2012: Chargée de mission de la SIPDC(Société d'Investissement des Projets Domiciliaires et Constructifs)

2018: Directrice de la P

etite Academie franco-americaine



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Directrice commerciale