Schubetzer THÉRÈSE

Vous êtes dirigeant, industriel, patron d'une société de service, et vous avez une ferme volonté de franchir un pas en avant avec votre activité.

Au niveau stratégique, marketing ou commercial, Actéa Développement travaille avec vous à créer de la valeur ajoutée et de la cohérence à votre projet, tant au niveau de la réflexion, de la prise de décision que dans l’action.

Accompagner les entreprises et leurs dirigeants pour IDENTIFIER, BATIR, ORGANISER un projet et TROUVER de nouveaux marchés, de nouvelles offres, de nouvelles actions, pour se développer chez de nouveaux clients ou les clients actuels, cela s’appelle du conseil live !





