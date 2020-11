Sébastien ALLIER

Bonjour, après avoir consacré ma carrière aux restaurants et caves à vins de renom, je décide de devenir créateur et chef dentreprise afin de mieux vivre ma passion.

Je suis au service des professionnels désireux de découvrir le monde viti-vinicole, ses valeurs et sa philosophie. Au travers de chacune de nos prestations, nous avons la vocation de vous faire interagir avec des vignerons authentiques, véritables porte-paroles de leurs terroirs et de leurs savoir-faire, dans le but de vous faire vivre le vin au-delà de la bouteille.



Pour ma part, je vous accompagnerai dans lachat et la dégustation de leurs vins, la formation et lanimation œnologique en leur présence.

Jinterviens dans vos locaux ou à lextérieur, ainsi que dans les domaines pour vous faire vivre des instants de passion, de convivialité et de partage. A bientôt!



Mes compétences :

Distribution

Animation

Dégustation

Formation

Oenologie

Sommellerie

Viticulture