Sebastien BOUDRY

-Une formation technique et commerciale basée sur les métiers de l'électrotechnique.

-Montage de projets en circuit long et court .

-Définir un plan d'action et organiser les visites en fonction des résultats et des potentiels clients.

-Négocier les conditions commerciales et les marchés.

-Informer,former et accompagner les clients dans leurs demandes et besoins.

-Suivi commercial des grossistes en matériels électriques.-Suivi commercial des installateurs (Nationaux,Régionaux,Artisans) et autres professions connexes.

-Prescrire auprès des architectes et bureaux d'études.

-Un intérêt pour le management

-Utilisation des outils : Word,Excel,CRM,CEGID,Lotus notes.

-Empathie,intégrité ,état d'esprit que j'ai acquis au cours de mes diverses expériences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Cegid

Logiciel CRM