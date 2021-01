Sebastien BOURDON

- Organisation, coordination des actions liées au déroulement des spectacles et évènements (préparation, montage, répétition, exploitation, démontage, archivage, préparation et suivi des tournées en national et international)



- Responsable de l'Élaboration, mise en oeuvre et suivi des plannings d'activités de saison et plannings de productions (technique et artistique (solistes, chœur, orchestre…)) logiciel Allegrissimo



- Coordination de toutes les activités et utilisation des lieux d'exploitation



- Encadrement, planification et coordination du personnel technique et artistique (permanent et intermittent)



- Conduites générales des Spectacles, Opéras, Concerts et Ballets (préparation, coordination technique et artistique, sécurité sur la scène, coordination et conduite )



- Production (budgétisation et logistique)



- Gestion du matériel musical et parc instrumental (entretien, location, accords, partitions)



- Gestion des carrières et plan de formation des personnels permanents en lien avec la direction technique



- Plan d' investissement



- Régie du Chœur de l’Opéra (planning, audition, distribution, répétitions, cohésion du groupe)



- Régie de figuration ( annonce, présélection, casting )



- Travail Pédagogique en lien direct avec le service éducatif et interface entre les équipes artistiques et techniques dans le cadre des rencontres avec groupes



- sécurité des biens et personnes - règlementation ERP / SSIAP1



Mes compétences :

Allegrissimo / Autocad / windows

ssiap 1

lecture partitions