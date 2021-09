Sébastien CANILLAS

Mes valeurs sont l’engagement, l’exemplarité, la constance, le pragmatisme et la solidarité.

Je suis passionné par la direction des équipes, j'aime assumer des responsabilités et faire aboutir des projets.

J'emmène mes collaborateurs vers l'expérience client en actionnant les principaux leviers de management dans l’entreprise : culture, valeurs, postures, management des hommes, pilotage d’activité, process management.



Mes compétences :

Management d'équipe

E-commerce

Vente B2B et B2C

Leadership

Management commercial

Marketing stratégique

Développement commercial