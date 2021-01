Sébastien CHAPUIS

Double compétence : Ingénieur Arts & Métiers + MS ESSEC Business School



Poste actuel : Auditeur financier Senior sur les secteurs Industrie/Oil & Gas



Je suis proactif, organisé et rigoureux. Mes expériences m'ont permis de développer mes capacités d'analyse et de synthèse.



De plus, je sais m'adapter à des situations variées, et j'aime m’intéresser à différentes problématiques d'une entreprise, qu'elles touchent aux fonctions finance, achat, vente, production ou encore ingénierie.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Management stratégique

Management de projet

Process industriels

Audit

Polyvalence

Rigueur

contrôle de gestion

gestion