Sébastien DANNA

Quinze années d'expérience en Assurance Emprunteur , dont dix ans en tant que Superviseur et cinq ans en tant que Conseiller commercial. J'ai effectué différents métiers liés aux relations clients. J'ai débuté comme Téléconseiller, puis assistant Commercial, évolué en tant que Commercial puis Responsable d'équipe commercial en assurance emprunteur. Récemment, J'ai encadré des équipes de 8 à 15 personnes, participé à l'intégration, à la formation dune trentaines de nouveaux collaborateurs au Métier et valeurs de l'entreprise. J'ai aussi mis en place des indicateurs de qualité, de production et assuré les reporting vers le directeur des opérations. Travailler, Proposer des solutions de développements, d'améliorations, des outils informatiques ( site ,CRM.. ) des Process de vente ( Guide de l'assuré, Guide de souscription Guide du changement d'assurance..) en lien avec les services concernés(marketing, informatique..)qui résolvent les problèmes tout en améliorant la productivité.