Sébastien DURAND

Référent métier système depuis mai 2014.



Avant mai 2014 : Responsable informatique industrielle chez Sagem DIJON depuis février 2005, mes missions sont les suivantes :



- piloter les développements en interne / externe. (7-8 personnes : 10000 heures)

- assurer le développement et la mise en place de nouveaux outils de test et de mesure.

- assurer le suivi des développements en sous-traitance.

- assurer l'interface technique entre la R et D et la production dans les domaines de l'informatique (LabVIEW, LabWindows CVI, C), de l'instrumentation, de l'analyse d'images et de l'acquisition de données.



J'ai auparavant travaillé pour le compte de bi2s (ASSYSTEMEBRIME : société de prestation de services).



En tant que prestataire, j'ai pu exercer mes compétences essentiellement pour la société cliente Schlumberger / Parkeon (pendant 3 ans : mise en place des logiciels des bancs de test des cartes électroniques de commande des produits ContactLess et horodateurs), mais aussi pour General Electric Belfort et Schneider Dijon.



Consultez http://sebast.durand.free.fr pour visualiser mon CV.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Production

Instrumentation

Imagerie

LabVIEW

Informatique industrielle

IHM

Informatique

Test

C

Développement