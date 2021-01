Sébastien ERTUS

Dans le monde du SIG depuis 2005, mon parcours se définit en 2 grandes étapes :

Quinze années de carrière au sein de lentreprise Saur, avec pour missions principales le maintien et la mise à jour des bases de données eau potable et assainissement sur un périmètre denviron 1400 communes.

La mise en place de nombreux projets, locaux comme nationaux :

- déploiements, corrections et intégrations de relèves GNSS de précision

- mise en place de workflow danalyse, automatisations de processus au sein de mon équipe (développements Python), créations de supports, reporting divers (arcGIS, Excel, )

- projet diagnostic acoustique des réseaux assainissement (SewerBatt)

- créations et publications de données sous ArcGIS Online afin de répondre à des besoins spécifiques « terrain »

- projet cartographie en mobilité (applications de remontées dinformations terrains)

Lexpérience acquise au fil des années et la maitrise des processus mont permis de rejoindre le groupe des Formateurs Internes officiel de lentreprise en 2018.

Ce parcours a été valorisé en 2019 par le Diplôme de Technicien Supérieur en Système dInformation Géographique (parcours de Formation).



Depuis décembre 2020, jai rejoint les équipes du Sicoval, au sein de la Direction des Services Informatiques, en tant que Géomaticien.

Mes missions principales :

- le maintien et la mise à jour des bases de données eau potable, assainissement et eaux pluviales sur un territoire de 36 communes

- lélaboration, en partenariat avec le service de lurbanisme du Sicoval, des Plans Locaux dUrbanisme et Cartes Communales

- veiller au bon fonctionnement des données Web publiées sur le portail interne et public (ArcGIS Online et Portal for ArcGIS) et en créer de nouvelles en cas de besoins.

Mon expérience dans les réseaux est une force pour faire évoluer et grandir le service, ainsi que mon sens aigu de lorganisation et du détail.