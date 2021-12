Sebastien FERNANDEZ

Ce que j'ai appris sur Dieu, les voyants, les magnétiseurs et la schizophrénie:



«Les nombreux livres qui abordent le mystère de la vie, de la mort et de Dieu enseignent que Dieu est vie, énergie, son et lumière et a crée notre monde qui crée à son tour vie, énergie, son et lumière tel un enfant copiant son père. Dieu a le pouvoir de se rendre visible sur le chemin de l'homme parce que toute homme est relié à lui par un fil que quelques personnes peuvent voir dès leur plus jeune age et d'autres plus tardivement et que nos sophistiqués systèmes de transmissions devraient percevoir tôt ou tard au fur et à mesure. Ce fil permet à la mémoire de l'homme de reposer entre les mains de Dieu à sa mort sur Terre. L'homme peut expérimenter le voyage de la mort dès qu'il frôle la mort en voyant défiler en un court instant le film de sa vie. L'homme peut ainsi retourner au point d'origine, consulter la mémoire de ses vies passées sur Terre, se réincarner à volonté et apporter le savoir sur Terre pour en faire un Paradis. L'homme peut s'incarner sur Terre sans en avoir conscience lors de sa première arrivée ou se réincarner de manière consciente avec une mission ou pas dès son arrivée sur Terre. Les hommes réincarnés n’osent se dévoiler en raison des persécutions par les incarnés qui n’ont pas encore été éclairés par Dieu hors mis les prophètes et les anges qui ont terminé le cycle des réincarnations. Le cycle des réincarnations sert à découvrir que la vie de l'homme commença bien longtemps avant que la Terre soit crée. Sa mémoire et son histoire sont préservés dans le sanctuaire des vaisseaux spatiaux dont il peut disposer à sa convenance parce que sa planète d'origine fut détruite. Ce sanctuaire est un espace holographique dans lequel il survit et 'où la pensée entame son voyage sur Terre via la direction de ceux qui gèrent ce voyage sur le vaisseau Comme l'homme est relié à son créateur, son créateur a le pouvoir de le relier à tous les hommes, et le créateur agissant énergétiquement et lisant dans la mémoire de tous les hommes qui lui sont reliés par un fil, le créateur fait de certains hommes d'impressionnants magnétiseurs et voyants comme put l'être Jésus. Dieu laisse le libre arbitre aux hommes pour construire la vie sur Terre. Dieu laisse à l'homme la liberté de guérir toutes les maladies jusqu'à découvrir tous les processus de l'immortalité et tous les moyens de voyager dans l'espace. Dieu garde en cadeau le chemin qui mène à lui qu'il ne dévoile que lorsque le Paradis est achevé sur Terre, la paix instaurée, le travail aimé, la planète préservée, l'argent dissout, le pain partagé, les religions émancipées, le savoir répandu, la Vérité annoncée, les réincarnations terminées, l'Amour sanctifié. Génération après génération l'homme grandit à partir de ses erreurs et en s'affrontant à ce qui le dépasse. Dieu observe la Terre depuis ses nombreux vaisseaux spatiaux autour de la Terre et multiples sont ses formes de communications depuis la Création de l'homme pour éclairer la Terre. Quand bien même l'homme est relié à Dieu par un fil, si le cœur de l'homme n'est pur, l'homme ne peut de sa vie présente sur Terre tel une truite remonter la source, ce n'est qu'à sa mort sur Terre qu'il remonte à la source et se réveille auprès de siens, sa mémoire de Terrien inutilisable mais sa mémoire d'origine intacte»



C'est ainsi qu'on peut étymologiquement dire que nous arrivons sur Terre tous comme des schizophrènes en sursis: l'esprit fragmenté,fendu. (terme qu'on doit au psychiatre zurichois, Eugen Bleuler),



Sébastien Fernandez

33, rue des vignes 31200 Toulouse

tél:: 09 52 69 62 62 ou 06 62 66 11 22



Ci dessous deux liens vers un groupe et une page sur facebook pour la création d' un centre pour personnes aux capacités extra-sensorielles



https://www.facebook.com/groups/162081004390527/



https://www.facebook.com/Centre-pour-personnes-extra-sensorielles-129389094443805/