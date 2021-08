Sebastien FOUCAUT

Fort de mes expériences enrichissantes en tant responsable de secteur chez Pernod Ricard, jai eu lopportunité dexercer dans une brasserie parisienne de renom en tant que manager, ayant pour objectif douvrir mon établissement. En effet, le secteur du CHR ma toujours captivé, mentrainant à me lancer dans un projet entrepreneurial. Ces fonctions mont permis de piloter différentes gouvernances du métier.

Aujourdhui, fort de ces compétences, jai pour objectif de rejoindre une entreprise ambitieuse, possédant des valeurs de marques fortes et engagées. Lensemble de ces conciliations commerciales et managériales seront un réel atout dans mes futures fonctions de chef des ventes ou compte clé régional.