Sébastien GUERRIERI

Formation en cinq ans d’études à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie d’Aix-en-Provence (Meyreuil), avec une 6ème année post grade (axée sur le suivi des nourrissons, des femmes enceintes et sur l’ostéopathie somato-émotionnelle) au Centre Ostéopathique Atman à Sophia Antipolis.

Mémoire de fin d’études sur le traitement des migraines par l’ostéopathie.

Ostéopathe à domicile sur:

-(84) Pertuis et périphérie Villelaure, Ansouis, La Tour D'Aigues, La Bastidonne, Meyrargues, Le Puy Sainte Réparade,...

-(13) Aix La Duranne et périphérie Les Milles, Calas, Cabriès, Luynes, Bouc-Bel-Air,...



Prise en charge nourrissons, enfants, femmes enceintes, adultes, sportifs, personnes âgées.