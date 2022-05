Sébastien HERROU

Chef de projet Internet, j'ai la responsabilité de la gestion des différents site Internet et Extranet. Mon expertise et ma capacité d'adaptation sont des atouts qui me permettent, aujourd'hui, d'évoluer sur différents projets aussi bien multimédia, communication, qu'informatique.



Mes compétences vont du management de projet (définition d'une stratégie, rédaction du cahier des charges, réalisation, accompagnement, planification, et la gestion des contenus), au community management (animation d'espaces dédiés sur les réseaux sociaux, e-réputation).





Mes compétences :

Ergonomie web

Médias sociaux

Outils bureautiques

Mesure d'audience

vidéopad

Irfanview

Photoshop