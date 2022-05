Sébastien HUMÉRY

Diplômé de l'ESSTIN en Octobre 2014, en tant qu'ingénieur généraliste, je me suis spécialisé au cours de ma formation dans les domaines de l'énergie, de la thermique et de la mécanique des fluides.



Je travaille actuellement au bureau d'études collectivités, habitat et réseau de DALKIA île de France.



L'éco-efficacité énergétique dans le bâtiment est un domaine qui m’attire tout particulièrement. Les deux stages que j'ai effectués durant ma formation, chez SCOPING bureau d'étude tous corps d'état (1 mois) et chez EDF R&D (6 mois) au département ENERBAT (ENERgie dans les BAtiments et les Territoires), attestent de cet intérêt.