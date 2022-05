Sebastien IMBERT

Le monde du travail demande aujoud'hui une formation qui se veut stratégique, alliée à une expérience professionnelle offrant une garantie opérationnelle aux entreprises.

C'est la raison pour laquelle j'ai intégré le Groupe Supérieur de Commerce de Montpellier suite à l'obtention d'un DUT techniques de commercialisation en alternance.



Durant ma formation, j'ai pu obtenir une expérience professionnelle alliant stage et alternance dans des entreprises telles que Microsoft, SFR Business Team (commercial grands comptes secteur industrie), Saipem (commercial secteur Travaux Maritimes) Leroy-Merlin, Disneyland Paris et Lorimmo (agence immobilière)



Ma formation et mon expérience professionnelle m'ont permis de développer mon adaptabilité et mon goût du challenge.



De plus, mon expérience au sein du Groupe Sup de Co Montpellier m'a permis d'effectuer un échange d'un an en Colombie à l'université ICESI de Cali.



Mes compétences :

Commercial

Dynamique