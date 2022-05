Étudiant âgé de 18 ans a la recherche d'une alternance dans le domaine de la relation client, du commerce et de la vente afin de pouvoir préparer mon BTS NDRC, au centre de formation C3A a Antony (92).



Je suis quelqu'un de dynamique, motivé, à l'écoute et déterminé, j'ai envie d'apprendre, et je sais me montrer efficace.