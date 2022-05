Sébastien JACQUEMIN

Spécialisé sur la partie Aval, c'est-à-dire l'entreposage et la distribution au sens large.

J'ai pu acquérir grâce à un parcours plutôt "riche", une expertise reconnue sur les thématiques liées à la gestion et la modernisation de plateformes logistiques et plus globalement aux schémas de distribution, de niveau local à national.

Chef de projet, j'aime aborder les sujets avec une vision globale et travailler avec l'ensemble des services pour répondre aux problématiques.

Curieux et "touche à tout", j'accorde aussi une grande importance aux aspects "techniques" qui sont le socle d'une optimisation réussie et durable.

J'aime comprendre ! Et je n'hésite donc pas à sortir de mon périmètre lorsque nécessaire.

Enfin, je suis très à l'aise avec les outils informatiques (applicatifs) dans lesquels je "baigne" depuis plusieurs projets au sens fonctionnel.



Spécialisations : gestion de projet ; process opérationnels ; outils informatiques (ERP / WMS / WCS / BI) ; implantation / déménagement / démarrage d'entrepôt ; sourcing et négo ( équipements et transport) ; reporting ; études ; data



A l'écoute d'opportunités sur LYON ou AJACCIO.



Mes compétences :

Logistique

Supply Chain

Amélioration continue

Capacité d'adaptation

Gestion de projet

Rigueur

Management

Optimisation

Autonomie