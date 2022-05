Sébastien JAULIN

Attiré depuis mes années collège par le secteur de la communication/publicité, j'ai pu, à travers mes trois années d'études à Sup de Pub, affiner mon projet professionnel et confirmer ma passion pour ce domaine. C'est aujourd'hui vers le métier de planneur stratégique que je souhaite m'orienter, bien que l'entrepreneuriat soit également une réelle motivation pour moi.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage en agence de communication à Lyon pour la période de mai à août 2015 pour consolider mes connaissances et continuer d'apprendre autant que possible.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Veille technologique

Veille stratégique

Montage vidéo

Community management

Étude de tendances

Étude de marché

Recommandation stratégique

Médias sociaux

Veille concurrentielle

Conception-rédaction

SEO

Consumer Insight