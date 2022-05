Sebastien KASPRZAK

Fort de 6 ans d'experience, je maitrise les activités liées à la prise d'appels, sur des clients Grands Comptes Retail et Bureautique.



Sur le client Galeries Lafayette depuis 2013, mon périmètre d'action Desk s'étend de l'assistance utilisateur basique, à l'étude de cas O365 avec les ingénieurs Microsoft pour des utilisateurs VIP, en passant par l'installation de logiciels, la gestion de quotas et l'administration des comptes utilisateurs.



La seconde partie de mon métier s'oriente sur la formation initiale et continue de mes collaborateurs, la gestion du parc de procédures, et la réponse aux sollicitations spéciales du client.



Contact prioritaire, je peux, si besoin, transmettre les informations importantes, créer et mettre en place des messages téléphoniques d'urgence, et faire des reportings en temps réel.



La satisfaction client restant pour moi l'objectif principal d'une communication,

mon tempérament et ma qualité d'adaptation me permettent de gérer les situations de crises et de passer d'une activité à l'autre rapidement.



Mes compétences :

Formation

Sens du service

Assistance client par téléphone