Sébastien LACUEILLE

Etudiant en Master Finance (Audit et Controle de Gestion) à l'INSEEC Business School, école de Commerce située à Bordeaux.



Après des expériences opérationnelles au sein d'un fonds d'investissement hollandais (CITCO Fund Services), et d'une PME Familiale en pleine croissance à l'étranger (La Compagnie Des Desserts), j'ai fais le choix de me réorienter vers des métiers de conseil. Serait-il logique de commencer par des métiers de conseil sans avoir connu le "terrain"? J'ai fait le choix de travailler comme Middle-Officer au sein du plus gros Fund of Hedge Funds au monde, puis de travailler au sein d'une direction financière de filiale Espagne.



Désormais, je travaille au sein du LCL, et suis en charge d'assister les professionnels (Petites entreprises et professions libérales, en premier lieu) sur leurs besoins de financement, l'accompagnement de leurs projets, et le conseil sur leurs patrimoines privés.



Je serai à la recherche d'une alternance pour la rentrée 2016, dans le secteur de l'Audit, les banques, et les métiers de conseil financier.



Centres d'intérêt: l'entrepreneuriat, le digital, l'aéronautique, l’œnologie, le sport.



