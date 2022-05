Sébastien LAGOUTTE

Diplômé d'un doctorat en chimie des matériaux en 2010, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'intégrer le monde de l'innovation au sein des entreprises et des start-up. Après une expérience de responsable des développements, mon objectif professionnel a évolué vers un projet de création d'entreprise dans le domaine de l'impression 3D.



Mes compétences : Identification des technologies. Analyse de la concurrence. Etat de l'art brevets et soutien au dépôt de brevets. Cahier des charges techniques. Management d'équipe R&D. Organisation des taches. Planning et suivi des travaux de R&D.



Mes expertises techniques :

- Chimie: polymères, électrochimie et chimie fine.

- Nanomatériaux et matériaux fonctionnels

- Impression 3D (SLA, SLS, FDM, PolyJet...)

- Plastronique

- Electronique imprimée



Passion:

- Beaux-Arts. Pratique du dessin et de la peinture depuis l'âge de 8ans. Participation à de nombreuses expositions.

- Jeux de société et jeux vidéo. Membre fondateur du blogArray

- Culture japonaise: Histoire du Japon, Cuisine japonaise, Langue Japonaise, Arts martiaux : Jôdo et Kenjutsu



Mes compétences :

SolidWorks

CAO

Gestion de projet

Electronique

Management

Mécanique

Veille technologique

Chimie des matériaux

Électrochimie

Prototypage

Adobe Photoshop

Arts plastiques

Recherche scientifique

Matériaux composites

Conception de produit