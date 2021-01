Sébastien LANDY

Expertise sectorielle Distribution spécialisée, E-commerce

Grande distribution, Electronique Grand Public,

Electroménager, Santé.

Expertise des métiers Vente - Marketing - Communication -

Achats - Négociation - Approvisionnement

Logistique



- Commercial & Marketing:

Prospection et fidélisation des comptes stratégiques

Management Grands Comptes - Monitoring des Net Sales & Profits

(Clients: Boulanger, Darty, Fnac, Carrefour, Leclerc, Conforama, Auchan, Amazon, Cdiscount, Casino, But, Ubaldi, )

Elaboration de politique commerciale - Mise en place daxes de développement concernant les produits, les prix, les promotions

Gestion des budgets financiers et des opérations marketing

Suivi & Analyse des marchés, du positionnement des concurrents

Production de tableaux de bords - Reportings Européens



- Achats & Négociation:

Négociation et Gestion des contrats-cadres annuels nationaux et internationaux (implication financière, commerciale, marketing, merchandising, communication, logistique, crédit)

Mise en de stratégie dachats/ventes dun portefeuille de marques

Sélection des offres, des fournisseurs et gestion des assortiments



- Ressources humaines:

Conduite dentretiens - Recrutement - Animation de réunions

Evaluation et développement des talents - Formation

Management jusquà 60 collaborateurs (cadres et non-cadres)

Participation à des comités de direction