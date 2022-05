Sébastien LAURENT

Après 4 années d'études m'ayant mené au diplôme d'ingénieur industriel en chimie option biochimie (section alimentaire), j'ai poursuivi mes études à l'université libre de Bruxelles afin d'obtenir le diplôme de bioingénieur en biotechnologie.

Cette double formation est idéale pour lier les aspects plus techniques de l'école suppérieure à ceux plus théoriques de l'université.



En décembre 2005, après avoir décidé de ne pas continuer une thèse en sciences biomédicales, j'ai commencé mon parcours professionnel chez DowCorning (industrie du silicone) où je suis resté 3 mois en tant que QA production.



Depuis mi-mars 2006, je travaille chez GSK en tant que superviseur de production.

J'y ai débuté comme superviseur en culture stationnaire (équipe de 4 personnes) et m'occupe actuellement d'une équipe de 10 personnes en tant que superviseur de culture cellulaire et virale en bioréacteur.



En 2009-2010, je me suis attelé à élargir ma vision du monde du travail en réalisant, en cours du soir, un master en sciences de gestion. Outre le partage d'expériences avec d'autres personnes travaillant dans divers secteurs, cette formation exigeante m'a permis de prendre du recul sur le monde de l'industrie pour mieux en comprendre les enjeux.



Mes compétences :

Qualité

Production

Management

Industrie pharmaceutique

Biotechnologies

Amélioration continue