Sebastien LAVILLE

De formation viticole avec des parents possédant un domaine dans les Côtes du Rhône, je suis cependant responsable clientèle autrement dit adjoint au directeur d'agence.

Parcours rapide, seulement 5 ANS, en ayant commencé au guichet puis occupant les postes d'attaché clientèle, conseiller commercial et conseiller clientèle, toujours dans la même banque.

Très bon manager, doué d'un très bon sens relationnel et commercial. J'ai été également un acteur majeur à la création d'une nouvelle agence bancaire et son succès a permis de relancer le procésus d'ouverture d'agence.



Mes compétences :

Adaptabilité

Bon relationnel

Commercial

Consciencieux

dynamique

Relationnel

Sens commercial

Très bon relationnel