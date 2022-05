Sébastien LE FLOC'H

Rédacteur Web indépendant à Rennes (35) - Rédaction de contenus de qualité, SEO et copywriting.



Stratégie éditoriale :

Imaginer un axe éditorial, rédiger des contenus intelligents et pertinents (sites web, landing pages, blogs, fiches produit, livres blancs, communiqués de presse...), optimisation SEO (rubricage, analyse mots clés, balises titres et META , liens, netlinking, etc.), accompagnement à la rédaction : audit, conseil et formation.



Webmarketing :

Benchmark, veille sectorielle, persona identifiés, besoins ciblés, choix d'un positionnement, proposition d'axe de communication, synergie des contenus et de leur diffusion sur les réseaux sociaux.