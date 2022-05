Sebastien LE LAMER

Responsable à Décathlon depuis 6 ans, j ai su démontrer des qualités de manager et de performer pour atteindre les objectifs fixés. Je souhaite aujourd'hui participer au développement d'une nouvelle entreprise afin d’avoir une autre approche du management et des outils de gestion.

Mes motivations:

Le management d’équipe et la tenue d’un compte d’exploitation conséquent.

Le développement de l’humain

Diriger un projet de grande envergure

Les différents types de missions qui donnent du relief au rythme de l’année.

Objectif de carrière:

Performer rapidement sur mon nouveau poste pour diriger une région.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion complète d'un compte d'exploitation

DYNAMISME COMMERCIAL