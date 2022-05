Sébastien LE QUÉRÉ

Diplômé d'une licence en biologie humaine, d'un master en nutrition santé et d'un MBA en marketing et communication de la santé. Je possède 6 ans d'experience en nutraceutiques en tant que Chef de Produit International et Technico-commercial.



Hard skills:

- Formation et management de distributeurs (support technique et suivit des ventes)

- Gestion de gammes d'ingrédients actifs nutraceutiques (extraits végétaux, enzymes, formulations, enrobages, etc.)

- Médico-marketing, marketing digital, étude de marché, analyse concurrentielle, stratégies B2B et B2B2C, plan marketing etc.

- Co-auteur de deux publications scientifiques

- Excellente maîtrise de l'anglais écrit et parlé.



Personnalité: Autonome, organisé, bonnes capacités de communication, orienté business, esprit d'équipe, leadership.



Mes compétences :

Biologie

Physiologie

Marketing

Nutrition

Communication

Santé

Veille bibliographique

EndNote

Nutraceutiques

Antioxydants

Superoxyde Dismutase

Marketing B to B

Microsoft Office