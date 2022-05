Sébastien LELIEVRE

Depuis juillet 2013 : Contrôleur Financier SFR en charge des relations avec les filiales Sfr du réseau de distribution , responsable ligne Capex déploiement et en charge de la gestion des contentieux financier distribution.

Auparavant :Crédit Manager et Responsable Monitoring réseau SFR

auparavant Conseiller de gestion toujours chez SFR

Crédit Management

* gestion encours d'une ligne totale de 480 ME

* Analyste financier

* Connaissance procédure collective

* Gestion reverse factoring

Monitoring Réseau

* gestion et suivi des contrats de distribution

* Connaissance de l'ensemble des contrats de distribution

* Suivi du respect des criteres des contrats



Mes compétences :

Analyse financière

credit manager

Factoring

Manager

Procédures collectives

Contrôleur Financier

connaissance réseau distribution