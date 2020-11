Sebastien LETEMPLE (LETEMPLE DIT CHAPUY)

Fortement intéressé par les nouvelles technologies, j'aspire à intégrer un poste clé fort en challenge.

De nature technique, je suis enthousiaste à interagir avec différents services et clients pour réaliser des projets d'envergure.

En effet, étant moi-même un Ingénieur diplômé de l'école des Mines de Saint-Étienne à dominante Électronique et Informatique Embarquée, j'ai su, tout au cours de mes différentes expériences, mettre en pratique mes connaissances et m'adapter à plusieurs secteurs (Pétrochimie, Marine, Santé, audiovisuel). Cet enseignement m’a rendu polyvalent et compétent dans ma spécialité, de plus ma créativité et ma curiosité m’ont permis une grande ouverture d'esprit. Ensuite, mes divers voyages et expériences professionnelles ont développé mon sens du relationnel et mes capacités linguistiques, ce qui représente un avantage dans une société mondialiste. Mon expérience chez Contrôle Mesure Régulation, AMO, ALMA Ingénierie et DALET m’a permis d’acquérir les compétences dans l’étude, la conception électronique et Informatique ainsi que dans le Broadcast et la gestion de projet. Mon expérience internationale m’a ouvert à la relation client et gestion d’équipe.