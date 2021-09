Sebastien MACH

Souhaite participer aux développements de l'entreprise en gérant et optimisant les moyens dans une logique de satisfaction client,

Compétences

o Démarrage contrat multiservice nettoyage industriel /logistique / magasinage :Ouverture chantier

o Réorganisation, multi compétences, développement polyvalences

o Développement CA

o Amélioration continue

o Coordination & planification de travaux

o Assure la continuité de service

o Gestion de projets : Housseuse palettes (automatique) ; Aspiration Industriel

o Pilote QSE sur 3 agences (renouvellement MASE et ISO 9001)

o Gestion de contrat fournisseur (12 chariots élévateurs et 12 engins de chantier )

o Compte d’exploitation : devis , facturation, commande, gestion fournisseurs

o Chiffrage opération nettoyage industriel ,logistique , manutention, magasinage ,entreposage

o Compétences managériales : 40 à 50 populations de 20 à 55 ans ; agent service à chef d’équipe

o Recrutement ;pointage ; brouillard de paie ; entretien RH



Résultat :

Juin 2011 – Aout 2013 Renouvellement MASE ,renouvellement ISO 9001 , Baisse des accidents

Mars 2004 – Juin 2011 :Renouvellement 2 fois du contrat de résultats,



Mes compétences :

Animation Réunion

Management équipe

Chiffrage prestation

Gestion Sous-traitants & Fournisseurs

Gestionnaire parc engin : chargeuses , chariots el