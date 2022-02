Sébastien PAILHASSE

Originaire de l'Aveyron, je suis désormais dans le Béarn après avoir parcouru la quazi totalité du sud de la France sur différents secteurs de juillet 2002 à aujourd'hui.



Je suis pacsé et papa d'un petit garçon de 5 ans.



Ma mission est de coacher, manager développer mes collaborateurs (une équipe de 7 commerciaux) afin d'atteindre et surtout de dépasser les objectifs fixés. Valider la compréhension et bonne mise en application de la politique commerciale de l'entreprise.



Cela passe par:



- un point phone (reporting) tous les lundi afin de fixer les priorités de la semaine à venir suivi d'un débrief avec mon Directeur Régional.



- 2 à 3 trainings (tournée terrain) par semaine avec fixation d'objectif le matin et débrief le soir avec le délégué commercial suivi d'un compte rendu (excel) pour archivage.



- préparation et animation de réunion ( en moyenne tous les mois et demi)



- Animation de sessions de formation auprès des nouveaux entrants



- Recrutement, formation, accompagnement des futurs membres de mon équipe.



Mes compétences :

Coaching

Management

Préparation et animation de réunion

Technique de vente