Sébastien PEREZ

Directeur Digital, Marketing et Communication de ThalassoPassion.fr, 1e plateforme de conseil et de réservation de séjours Thalasso et Spa.



Depuis plus de 15 ans, je conseille et j'accompagne les marques pour mettre en place des stratégies medias, centrées à la fois sur l'atteinte de objectifs business, l'originalité et l'optimisation des coûts.



En France comme dans des contextes internationaux, j'ai piloté et apporté mon expertise à de nombreux projets de campagnes media pour des clients aussi divers que PortAventura, Casio, Atlantic, Jacquart, Revlon, Jennyfer, SIG, Moneo, Zapetti, Masterfoods, CNP...



En marge de mon activité professionnelle, je donne régulièrement des cours en lien avec l'économie des médias, des nouveaux écosystèmes digitaux.





STRATEGIE MEDIA FRANCE ET INTERNATIONAL

Conseil en mise en œuvre de stratégie de communication online (social, influence, RTB, mobile...) et offline (DRTV, OOH, radio, print, cinéma...)

Accompagnement et conseil en matière d'investissement media

Elaboration d'opérations spéciales (sponsoring, 360°, partenariat, échange...)

Veille, benchmark





PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Négociation et financement des campagnes (cash ou échanges marchandises ou partenariat)

Management d'équipe (achat media)

Suivi des campagnes (négociation, reporting, ROI, suivi des performances...) et analytics drive to web, drive to store, drive to app





ETUDES MEDIA

Organisation et mise en œuvre des études quanti et d'outils d'aide à l'achat pour analyser, évaluer les performances des plans media online et offline





RELATION CLIENT

Développement du portefeuille clients, participations aux appels doffre et compétitions

Suivi et gestion de la relation avec les annonceurs, les médias et les prestataires techniques



Mes compétences :

Mediaplanning

Internet

Médias

Presse

Radio