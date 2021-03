Sebastien PIFRE

Bonjour,

Riche d’une solide expertise dans la communication et le secteur culturel mes capacités d’adaptation me permettront de découvrir de nouveaux domaines. A l'aise avec les technologies de communication print et digitale, j’ai une véritable passion pour assurer la veille et diffuser l’information en l’adaptant à ses supports et ses lecteurs. Curieux et sérieux, je souhaite mettre mes savoir-faire au service d’une entreprise, institution ou d’une association.



Mes compétences :

Evénementiel

Montage vidéo

Relations Presse

Stratégie de communication

Webmaster

Photographie

Normes rédactionnelles

Rédaction print et web

Journalisme

Cahier des charges

CMS open source

PAO

Community management